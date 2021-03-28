28 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao ile sezon sonunda yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılıların rotası Güney Amerika olurken, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isme kancayı taktı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

, yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve bonusları bulunan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

Sarı-kırmızılı yönetim dünyaca ünlü golcünün yerine yine bir Kolombiyalı ismi transfer etmek için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

Fotomaç'ın haberine göre; Yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda ile yollar ayrılmanın planları yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, Amerika ve Arap takımları başta sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

'nun yerine düşünülen ilk isim … Arjantin ekiplerinden 'le sözleşmesi bitecek olması, 'ın ilgisini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

Sarı-kırmızılı takım 25 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz almak için görüşmelere başladı. bitiriciliği, çalım yeteneği ve hızıyla dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

Gelecek sezon Mohamed'in yanına bu özelliklerde bir isim arayan Cimbom, transfer sezonu açılmadan oyuncuyla söz kesmeye çalışacak.

Savaş ÇORLU

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

25 yaşındaki oyuncu 2017 yılında ise Arjantin ekiplerinden tarafından 3.5 milyon Euro karşılığında transfer edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

İlk sezonunda 36 maça çıkan ve 9 gol, 4 asistlik performans sergileyen , ikinci sezonunda 44 maçta 13 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

DEPORTİVO'DA BAŞLADI

Kolombiya ekiplerinden Deportivo Cali altyapısından yetişen , 2015 yılında 5 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

Aynı sezon Cali'ye kiralanan başarılı santrfor, 2016 yılını Villarreal'de kiralık olarak geçirdi.

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