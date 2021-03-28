Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transferde rotası Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao ile sezon sonunda yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılıların rotası Güney Amerika olurken, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isme kancayı taktı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve bonusları bulunan Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim dünyaca ünlü golcünün yerine yine bir Kolombiyalı ismi transfer etmek için düğmeye bastı.

Fotomaç'ın haberine göre; Yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Falcao ile yollar ayrılmanın planları yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, Amerika ve Arap takımları başta sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

Falcao'nun yerine düşünülen ilk isim Borre… Arjantin ekiplerinden River Plate'le sözleşmesi bitecek olması, Galatasaray'ın ilgisini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım 25 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz almak için görüşmelere başladı. Borre bitiriciliği, çalım yeteneği ve hızıyla dikkat çekiyor.

Gelecek sezon Mohamed'in yanına bu özelliklerde bir isim arayan Cimbom, transfer sezonu açılmadan oyuncuyla söz kesmeye çalışacak.



Savaş ÇORLU

25 yaşındaki oyuncu 2017 yılında ise Arjantin ekiplerinden River Plate tarafından 3.5 milyon Euro karşılığında transfer edildi.





İlk sezonunda 36 maça çıkan ve 9 gol, 4 asistlik performans sergileyen Borre, ikinci sezonunda 44 maçta 13 gol, 7 asistlik katkı sağladı.



