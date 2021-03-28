Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Atakan Çankaya'da mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona erecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın sessiz sedasız anlaşamaya vardığı ilk isim Ankaragücü'nde forma giyen Atakan Çankaya oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin de Gustavo'nun yedeği için düşündüğü 21 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapıldı. Kendisine Taylan'la yarışa gireceği anlatıldı.



Fenerbahçe'ye giderse Luis Gustavo'nun yedeği olarak kariyerine devam etmek zorunda kalacağı anlatıldı. Ozan Tufan'ın bile milli takımda sürekli oynamasına rağmen Fenerbahçe'de yedek kaldığı anlatıldı. Atakan Çankaya bu konuda ikna olurken, Galatasaray'a söz verdi.



Altay, Osmanlı ve Ankaragücü formaları giyen Atakan Çankaya bu sezon 20 maçta forma giydi. 1.4 milyon euro market değeri bulunan genç futbolcunun, haziran ayında sözleşmesi bitiyor.





DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ