28 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Fenerbahçe istedi Galatasaray kaptı! Atakan Çankaya bonservissiz gelecek

F.Bahçe istedi G.Saray kaptı! Bonservissiz gelecek
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.03.2021

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Atakan Çankaya'da mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona erecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın sessiz sedasız anlaşamaya vardığı ilk isim Ankaragücü'nde forma giyen Atakan Çankaya oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin de Gustavo'nun yedeği için düşündüğü 21 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapıldı. Kendisine Taylan'la yarışa gireceği anlatıldı.

Fenerbahçe'ye giderse Luis Gustavo'nun yedeği olarak kariyerine devam etmek zorunda kalacağı anlatıldı. Ozan Tufan'ın bile milli takımda sürekli oynamasına rağmen Fenerbahçe'de yedek kaldığı anlatıldı. Atakan Çankaya bu konuda ikna olurken, Galatasaray'a söz verdi.

Altay, ve Ankaragücü formaları giyen Atakan Çankaya bu sezon 20 maçta forma giydi. 1.4 milyon euro market değeri bulunan genç futbolcunun, haziran ayında sözleşmesi bitiyor.


Cimbom ortayı yeniliyor! Terim harekete geçti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'da rota Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor Aslan'da rota Güney Amerika! Falcao'nun yerine geliyor
Cimbom ortayı yeniliyor! Terim harekete geçti Cimbom ortayı yeniliyor! Terim harekete geçti
Alioski Ada'yı karıştırdı! Leeds United ve G.Saray... Alioski Ada'yı karıştırdı! Leeds United ve G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör