27 Mart 2021, Cumartesi

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Galatasaray'dan gurbetçi hamlesi! İşte hedefteki 3 futbolcu

Cimbom'dan gurbetçi hamlesi! İşte hedefteki 3 futbolcu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların teknik direktörü , 3 gurbetçi yıldızın alınmasını istedi. İşte o futbolcular... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör 'in yönetimden 3 yıldızın alınmasını istediği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Terim, Milli Takım'da başarıyla mücadele eden Kenan Karaman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ı önümüzdeki sezon Galatasaray'da görmek istediğini iletti. Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile bu yaz sözleşmesi bitiyor. Sol kanat oyuncusu Umut Meraş'ın Fransız temsilcisi Le Havre ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kaan Ayhan'ın ise Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

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