27 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Babel'in 'Young Champ' (Genç Şampiyon) şarkısı 2 Nisan'da piyasaya çıkıyor

Sahadan sahneye! Babel'in şarkısı piyasaya çıkıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın Hollandalı futbolcusu 'in 'Young Champ' (Genç Şampiyon) isimli şarkısı 2 Nisan'da piyasaya sürülecek. (GS spor haberleri)

forması giyen 'in "otobiyografik albümü"nden "Young Champ" (Genç Şampiyon) isimli şarkı 2 Nisan'da piyasa sürülecek.

Ryan Babel, hayat hikayesini kitap yerine müzikle anlatmayı seçtiğini belirtirken, "Müzik, hikayemi söylemenin doğal bir hali. Bu yüzden kariyerimin ve hayatımın farklı periyotlarını ilk albümümde 8 parçada paylaştım. Beni sadece futbol kariyerimden bilenler için kesinlikle şaşırtıcı olacak." dedi.
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Ryan Babel'in 8 parçadan oluşacak albümünün çıkış tarihi ise henüz netleşmedi.

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