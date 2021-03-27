27 Mart 2021, Cumartesi
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Ryan Babel, hayat hikayesini kitap yerine müzikle anlatmayı seçtiğini belirtirken, "Müzik, hikayemi söylemenin doğal bir hali. Bu yüzden kariyerimin ve hayatımın farklı periyotlarını ilk albümümde 8 parçada paylaştım. Beni sadece futbol kariyerimden bilenler için kesinlikle şaşırtıcı olacak." dedi.
Galatasaray'da Ryan Babel'in 'Young Champ' (Genç Şampiyon) şarkısı 2 Nisan'da piyasaya çıkıyor
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in 'Young Champ' (Genç Şampiyon) isimli şarkısı 2 Nisan'da piyasaya sürülecek. (GS spor haberleri)
Galatasaray forması giyen Ryan Babel'in "otobiyografik albümü"nden "Young Champ" (Genç Şampiyon) isimli şarkı 2 Nisan'da piyasa sürülecek.
Ryan Babel, hayat hikayesini kitap yerine müzikle anlatmayı seçtiğini belirtirken, "Müzik, hikayemi söylemenin doğal bir hali. Bu yüzden kariyerimin ve hayatımın farklı periyotlarını ilk albümümde 8 parçada paylaştım. Beni sadece futbol kariyerimden bilenler için kesinlikle şaşırtıcı olacak." dedi.
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Ryan Babel'in 8 parçadan oluşacak albümünün çıkış tarihi ise henüz netleşmedi.
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