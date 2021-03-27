27 Mart 2021, Cumartesi

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Galatasaray'da Fatih Terim'in zorlu seçimi! 2 futbolcudan biri...

Terim'in zorlu seçimi! 2 futbolcudan biri...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Galatasaray, son oynanan maçında sadece 3 puanı değil aynı zamanda defans hattını da kaybetti. Sarı-kırmızılılarda Yedlin kırmızı kart görürken, Marcao ve Luyindama ise sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Teknik direktör 'in, maçında stoperde kimi kullanacağı merak edilirken, 2 isim arasında seçim yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Evinde 'a kaybeden Galatasaray, deplasmanı öncesi sadece 3 puan değil, savunmadan da ciddi kayıplar vermişti. Sağ bek Yedlin kırmızı kart görmüş, Luyindama ve Marcao da gördükleri sarılarla cezalı duruma düşmüşlerdi. Gözler böyle zor durumlarda şapkadan çıkardığı tavşanlarla meşhur olan 'e çevrildi. Deneyimli çalıştırıcı sağ bekte Martin Linnes'i sahaya sürmeyi planlıyor. Bu bölgeye sürpriz şekilde Etebo'yu da çekebilir. Asıl merak edilen ise iki stoperin yokluğunda kimlerin forma giyeceği.

DONK'UN YERİ GARANTİ

Fatih Terim boş iki formanın birini tecrübeli Ryan 'a verecek. Her zaman güven veren Donk'tan savunmayı toparlamasını isteyecek. Fotomaç'ın haberine göre; yanına ise kimi koyacağı henüz belirsiz. Sol ayağını kullanan Ozornwafor ligde sadece 8 dakika forma giydi. Güçlü fiziğine rağmen henüz tecrübesiz olması düşündürüyor. Bu tip maçlarda Ozornwafor gibi isimlere daha önce formayı cesurca veren İmparator'un tercihi merak konusu. İdmanlarda genç oyuncusunu yakından takip eden usta hoca beklediği ışığı göremezse Taylan Antalyalı'yı geri çekecek.

TERİM'SİZ ZORLANIYOR

, Fatih Terim'in kulübede yer almadığı 33 karşılaşmada kazanmakta bir hayli güçlük çekiyor. İmparator saha kenarında yokken sarı-kırmızılılar 33 maçın sadece 17'sini kazabildi. 10 defa berabere kalan , 6 da yenilgi gördü.

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