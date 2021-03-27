27 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Hayaldi gerçek oluyor! Galatasaray'da Fatih Terim ısrarla Lanzini'yi istedi

Hayaldi gerçek oluyor! Terim ısrarla istedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Belhanda ile yollarını ayıran Galatasaray, gelecek sezon için yeni 10 numarasını buldu bile. Sarı-kırmızılıların, teknik direktör 'in önceki dönemlerde de istediği Lanzini için teklif yapacağı öğrenildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray gelecek sezonun transferleri için kolları erkenden sıvadı. Mevcut idarecilerin görevde kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da yeni seçilecek her yönetim ile çalışmayı planladığı için transfer çalışmalarında bir aksama yaşanmıyor. Sarı-kırmızılılar da bu doğrultuda 'un listesi üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre; hedefteki isim West Ham United'ın yıldızı Manuel Lanzini. Daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündeminde yer alan 28 yaşındaki oyuncu, Belhanda'dan boşalan 10 numaralı formayı alacak. Galatasaray bonservisi yüksek olan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Lanzini bu sezon 19 maçta 1 gol, 3 asist yaptı.

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