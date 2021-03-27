27 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray seçiminde büyük tartışma! Tam 800 oy...

Seçimde büyük tartışma! Tam 800 oy...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Galatasaray'da mayıs ayında yapılması gereken seçimde 4 isim aday oldu. Son günlerde mevcut başkan Mustafa Cengiz de adaylık sinyali verdi. Fakat seçim öncesi sarı-kırmızılılarda büyük bir tartışma yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde kalmaya çalışırken diğer taraftan camianın gözü seçim gelişmelerinde. Yaklaşan seçim için , Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve adaylıklarını açıklamışlardı. Mustafa Cengiz de son dönemde adaylık sinyali vermişti. Şu sıralar camia içinde en çok konuşulan gündem maddelerinin başında seçimde 2020 ve 2021 üyelerinin oy kullanıp kullanamayacağı var. Mustafa Cengiz kendi döneminde üye olan bu isimlerin sandığa gelmesini istiyor. Sicil Defterine işlenen üyelerin durumu pandamı sebebiyle 'a gelmediği için 'oy kullanamazlar' diyen bir kitle de var. Yönetim de muhalefet de çalışmalarını bu 800 kritik oy üzerinden yapıyor.

Savaş ÇORLU (Fotomaç)

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