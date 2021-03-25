25 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Arturo Vidal adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...

Vidal adım adım G.Saray'a! Bonservis bedeli...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan Arturo Vidal'de ise flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Dün yine İtalya kaynaklı bir haber de Vidal'la ilgiliydi. FOTOMAÇ, menajer Felicevic'in ünlü futbolcuyu, G.Saray'a önerdiği iddiasını dün sayfalarına taşımıştı. Bir yorum da gazeteci Lorenzo Pierini'den geldi. "İnter'e sıfır getiriyle veda" başlağını atan Pierini, sezon başında 'dan bonservissiz olarak gelen 33 yaşındaki orta sahanın, aynı şekilde Galatasaray'a gideceğini ileri sürdü. Pierini, Vidal'ın İnter'le anlaşmasına, "iki tarafın çıkarları doğrultusunda bedelsiz ayrılma" maddesi eklendiğini de kaydetti. Belhanda'nın yerine ismi geçen Vidal haberleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. (Fotomaç)

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