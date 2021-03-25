Arturo Vidal adım adım Galatasaray'a! Bonservis bedeli...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan Arturo Vidal'de ise flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dün yine İtalya kaynaklı bir haber de Vidal'la ilgiliydi. FOTOMAÇ, menajer Felicevic'in ünlü futbolcuyu, G.Saray'a önerdiği iddiasını dün sayfalarına taşımıştı. Bir yorum da gazeteci Lorenzo Pierini'den geldi. "İnter'e sıfır getiriyle veda" başlağını atan Pierini, sezon başında Barcelona'dan bonservissiz olarak gelen 33 yaşındaki orta sahanın, aynı şekilde Galatasaray'a gideceğini ileri sürdü. Pierini, Vidal'ın İnter'le anlaşmasına, "iki tarafın çıkarları doğrultusunda bedelsiz ayrılma" maddesi eklendiğini de kaydetti. Belhanda'nın yerine ismi geçen Vidal haberleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig