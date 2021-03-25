Galatasaray Marcao kararını verdi! Sözleşmesi...
Galatasaray'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Marcao, sarı-kırmızılılarda son dönemde formdan düşmüştü. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı stoperle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takıma verilen 4 günlük izinde Dubai'ye tatile giden Brezilyalının, BAE'nin Al Ain takımıyla görüştüğü iddia edilmişti.
Kadrosundaki 9 yabancı oyuncudan beşi Brezilyalı olan Al Ain'in, Marcao'yu almak için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı da belirtilmişti.
Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, son dönemde performansı eleştirilse de bu haberlerin ardından Brezilyalı stoperde stratejik bir karar aldı. "Geçen yaz tek yazılı resmi teklif Marcao'ya geldi. Yine adı önemli takımlarla birlikte anılıyor.
Sözleşmesini uzatmalıyız ki pazarlıklarda elimiz güçlü olsun" görüşünde birleşen yöneticiler, 850 bin Euro'ya oynayan Marcao'nun zam isteğine olumlu yaklaştı. Menajeri yeniden İstanbul'a davet edildi.
ROMA ÇOK İSTEMİŞTİ
Bu sezon 33 karşılaşmayla takımın en çok oynayan ismi olan Marcao'yu İtalyan kulüpleri yakından takip ediyor.
Yönetim sezon başında Roma'dan gelen 13 milyon euro'luk teklifi geri çevirmişti. Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun hem maaşına zam yapmak hem de sözleşmesini +3 yıl daha uzatmayı planlıyor.
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