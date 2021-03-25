25 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Marcao kararını verdi! Sözleşmesi...

Galatasaray'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Marcao, sarı-kırmızılılarda son dönemde formdan düşmüştü. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı stoperle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Marcao kararını verdi! Sözleşmesi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

Geçen hafta ile nikah tazeleyen G.Saray'da sözleşme uzatma sırası Avrupa'nın önemli takımlarının takip ettiği 'ya geldi.

Galatasaray Marcao kararını verdi! Sözleşmesi...

Takıma verilen 4 günlük izinde Dubai'ye tatile giden Brezilyalının, BAE'nin Al Ain takımıyla görüştüğü iddia edilmişti.

Galatasaray Marcao kararını verdi! Sözleşmesi...

Kadrosundaki 9 yabancı oyuncudan beşi Brezilyalı olan Al Ain'in, 'yu almak için 'a teklif yapmaya hazırlandığı da belirtilmişti.

Galatasaray Marcao kararını verdi! Sözleşmesi...

Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, son dönemde performansı eleştirilse de bu haberlerin ardından Brezilyalı stoperde stratejik bir karar aldı. "Geçen yaz tek yazılı resmi teklif 'ya geldi. Yine adı önemli takımlarla birlikte anılıyor.

Galatasaray Marcao kararını verdi! Sözleşmesi...

Sözleşmesini uzatmalıyız ki pazarlıklarda elimiz güçlü olsun" görüşünde birleşen yöneticiler, 850 bin Euro'ya oynayan 'nun zam isteğine olumlu yaklaştı. Menajeri yeniden İstanbul'a davet edildi.

Galatasaray Marcao kararını verdi! Sözleşmesi...

ROMA ÇOK İSTEMİŞTİ
Bu sezon 33 karşılaşmayla takımın en çok oynayan ismi olan 'yu İtalyan kulüpleri yakından takip ediyor.

Galatasaray Marcao kararını verdi! Sözleşmesi...

Yönetim sezon başında Roma'dan gelen 13 milyon euro'luk teklifi geri çevirmişti. , Brezilyalı futbolcunun hem maaşına zam yapmak hem de sözleşmesini +3 yıl daha uzatmayı planlıyor.

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