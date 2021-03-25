25 Mart 2021, Perşembe
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Galatasaray'da gündem Kaan Ayhan!
Gelecek sezon stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu bölge için Kaan Ayhan'ı tekrar gündemine aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Marcao ile yola devam etmek isteyen G.Saray, stoper bölgesini yerli bir isimle takviye etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim Kaan Ayhan... Kaan Ayhan'ı gündemine alan Aslan, sağ bek, stoper ve ön liberoda oynayabildiği için milli futbolcunun transferini için Sassuolo ile masaya oturacak.
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