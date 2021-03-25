25 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da gündem Kaan Ayhan!

Kaan Ayhan tekrar gündemde!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.03.2021

Gelecek sezon stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu bölge için Kaan Ayhan'ı tekrar gündemine aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Marcao ile yola devam etmek isteyen G.Saray, stoper bölgesini yerli bir isimle takviye etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim Kaan Ayhan... Kaan Ayhan'ı gündemine alan , sağ bek, stoper ve ön liberoda oynayabildiği için milli futbolcunun transferini için Sassuolo ile masaya oturacak.

Vidal adım adım G.Saray'a! Bonservis bedeli... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hi��bir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Çılgın takas iddiası! Muriqi'nin yerine Mohamed Çılgın takas iddiası! Muriqi'nin yerine Mohamed
Vidal adım adım G.Saray'a! Bonservis bedeli... Vidal adım adım G.Saray'a! Bonservis bedeli...
Marcao'da karar verildi! Sözleşmesi... Marcao'da karar verildi! Sözleşmesi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ