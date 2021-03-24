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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sol beke Patrick van Aanholt! İşte teklif edilen rakam...

Cimbom'da sola Uçan Hollandalı! İşte teklif edilen rakam...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Yeni sezon planlamasına Marcelo Saracchi'yi almayan Galatasaray, sol bekte yıldız bir isimle sezona başlamak istiyor. ekiplerinden forması giyen Patrick van Aanholt, sarı kırmızılıların gündeminde. 'un 30 yaşındaki Hollandalı için yapmış olduğu teklif belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren G.Saray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. 'den 1.5 sezon için kiralanan Marcelo Saracchi'nin yüksek bonservisi nedeniyle Uruguaylı sol beki kadroda düşünmeyen teknik heyet, Emre Taşdemir'in de kontratını uzatmak istemiyor. Sabah'ın haberine göre; anlaşması gereği bonservisi elinde olan isimlere yönelen idareciler, Patrick van Aanholt için ilk teması kurdu, masaya da teklifini koydu. ekibi ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giymesi de 'in onay vermesine neden oldu. Hollandalı sol bekin menajeri ile görüşen G.Saray, 3 yıllık sözleşme önerirken toplam 5.1 milyon Euro'luk teklifini de iletti. altyapısından yetişen oyuncu ile 'e adım atmıştı.

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