Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sol beke Patrick van Aanholt! İşte teklif edilen rakam...
Yeni sezon planlamasına Marcelo Saracchi'yi almayan Galatasaray, sol bekte yıldız bir isimle sezona başlamak istiyor. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Patrick van Aanholt, sarı kırmızılıların gündeminde. Cimbom'un 30 yaşındaki Hollandalı için yapmış olduğu teklif belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren G.Saray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. Leipzig'den 1.5 sezon için kiralanan Marcelo Saracchi'nin yüksek bonservisi nedeniyle Uruguaylı sol beki kadroda düşünmeyen teknik heyet, Emre Taşdemir'in de kontratını uzatmak istemiyor. Sabah'ın haberine göre; UEFA anlaşması gereği bonservisi elinde olan isimlere yönelen idareciler, Patrick van Aanholt için ilk teması kurdu, masaya da teklifini koydu. İngiliz ekibi Crystal Palace ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki oyuncunun düzenli forma giymesi de Fatih Terim'in onay vermesine neden oldu. Hollandalı sol bekin menajeri ile görüşen G.Saray, 3 yıllık sözleşme önerirken toplam 5.1 milyon Euro'luk teklifini de iletti. PSV Eindhoven altyapısından yetişen oyuncu Chelsea ile Premier Lig'e adım atmıştı.
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