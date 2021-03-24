Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında birer hata yapan ve Galatasaray'ın 2 gol yemesine sebep olan Luyindama ve Marcao konusunda karar verildi. 2022'de sözleşmeleri sona erecek iki yıldızın performanslarına göre yeni mukavele imzalanacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Geçtığımız hafta Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni mukavele imzalayan Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, Christian Luyindama, Marcao Teixeira ve Emre Akbaba gibi isimlerle sözleşme uzatmak için görüşmeler yapıyordu. Çaykur Rize karşısında alınan 4-3'lük yenilgi bu görüşmelerin durmasına sebep oldu.

Fotomaç'ın haberine göre; Özellikle Marcao ve Luyindama'nın Rize mağlubiyetine sebep olan hataları yönetim ve teknik heyet tarafından hoş karşılanmadı. Bu sebeple yeni sözleşme hazırlıklarını askıya alan sarı-kırmızılılar, futbolcuların kalan haftalardaki performansları için beklemeye geçti. Terim'in raporuna göre görüşmeler başlayacak.

Luyindama ve Marcao'nun konsantrasyonunun bozulduğunu düşünen G.Saray yönetimi, Fatih Terim'in de isteğiyle sözleşme görüşmelerini durdurdu.

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