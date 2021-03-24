Fatih Terim takıma neşteri vurdu! Galatasaray'da ilk 11 değişiyor

Galatasaray son 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak şampiyonluk yolunda 8 puan kaybetti ve büyük bir yara aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, son 2 karşılaşmaya çift forvetle çıkmış ve istediği oyunu sahaya yansıtamamıştı. Bunun üzerine deneyimli teknik adam revizyona gitmeye karar verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son 2 lig karşılaşmasında 4-4-2 formasyonuyla sahaya çıkan Galatasaray'ın kadrosu değişiyor. 4-4-2 dizilimiyle deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 ile geçen Cimbom, evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilmekten kurtulamadı.

Bu dizilimle takımın gösterdiği performanstan memnun kalmayan teknik heyet, milli takım arasından sonra oynayacakları Atakaş Hatayspor maçında tekrar tek forvete dönecek.

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik kadro, savunmada cezalı oyuncu sayısının fazla olması sebebiyle orta sahayı kalabalık tutmayı planlıyor.

MOSTAFA MOHAMED'İN HIZI KESİLDİ

Tek forvetli sistemde ileri uçta Radamel Falcao'nun oynaması bekleniyor.

Mostafa Mohamed ve Falcao arasında tercih yapmak zorunda olan teknik heyet, Mısırlı futbolcunun son iki maçta performansı düşük kalması nedeniyle Kolombiyalı golcüyü bir adım önde görüyor.

Maçın gidişatına göre Mohamed sonradan oyuna dahil olacak. Ayrıca sakatlığını atlattıktan sonra sürekli olarak yedek soyunan Sofiane Feghouli de ilk 11'e monte edilecek.

Onyekuru ve Feghouli, sarı-kırmızılı takımda kanatları hareketlendirecek.

SAVUNMA RYAN DONK'A EMANET

Orta sahanın en gerisinde ise Rizespor maçında cezalı olması nedeniyle oynamayan Taylan forma giyecek. Taylan'ın önünde Etebo ve Fernandes ikilisi görev yapacak.