24 Mart 2021, Çarşamba
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Galatasaray'ın transfer listesindeki Otavio Porto ile uzattı
Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Otavio'yu Galatasaray'ın istediği iddia edilmişti. Brezilyalı yıldız kulübü Porto ile sözleşme uzattı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Porto, başarılı futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray dahil birçok kulüple anılıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Porto, çeyrek finale kalırken Otavio 7 maçta 1 gol kaydetti.
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