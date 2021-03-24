24 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın transfer listesindeki Otavio Porto ile uzattı

G.Saray'ın listesindeydi! İmzayı attı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Otavio'yu Galatasaray'ın istediği iddia edilmişti. Brezilyalı yıldız kulübü Porto ile sözleşme uzattı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, başarılı futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray dahil birçok kulüple anılıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyen Porto, çeyrek finale kalırken Otavio 7 maçta 1 gol kaydetti.

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