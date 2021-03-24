Galatasaray son 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak şampiyonluk yolunda 8 puan kaybetti ve büyük bir yara aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, son 2 karşılaşmaya çift forvetle çıkmış ve istediği oyunu sahaya yansıtamamıştı. Bunun üzerine deneyimli teknik adam revizyona gitmeye karar verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)