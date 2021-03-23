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GALATASARAY

Mbaye Diagne’den kötü haber! Taraftarlar...

Diagne’den kötü haber! Taraftarlar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Galatasaray'ın devre arasında 'e kiraladığı Mbaye Diagne, son 4 maçta sessizliğini bozamadı. Bunun üzerine taraftarlar Senegalli yıldızın kulübede yer almasını istedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Mbaye Diagne büyük bir hevesle West Brom'a gitmişti… ilk maçında asist yapıp, Manchester United'a gol atınca herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak Senegalli son 4 maçta suskun kaldı. 29 maçta 18 puanda kalan West Brom ise artık gelecek sezonu düşünmeye başladı. Çünkü Diagne'nin sahaya çıktığı 9 maçta sadece 1 galibiyet alan West Brom, 10 puan üzerinde yer alan 'ı 9 haftada yakalamak zorunda… Ancak taraftarlar bunu imkan dahilinde görmediği için artık Soule, ve Grant gibi isimlerin forma bulmasını istiyor.

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