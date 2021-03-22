Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. İlk etapta iç transfere yönelen sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı. Cimbom'da sezon sonunda birçok ismin sözleşmesi sona erecekken, Saracchi ile de devam edilmesi beklenmiyor. Bu doğrultuda Cimbom, yeni sol bekini buldu bile. İşte sözleşme şartları ve o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Galatasaray, bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alırken transfer hedefleri için de girişimlere başladı.

Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen Aslan, Luyindama ve Marcao ile görüşmelerini sürdürüyor.

SARACCHI'YE VEDA EDİLECEK!

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yle yollar ayrılacak.

Saracchi yerine gelecek isim için bir süredir operasyonu sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.

VAN AANHOLT HAMLESİ!

Galatasaray, Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı sol Patrick van Aanholt için devreye girdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ!

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı sol beke 3 yıllık sözleşme önerdi.

Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Marcelo Saracchi ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'ın, 30 yaşındaki oyuncuya şu anda Palace'da kazandığından daha yüksek bir ücret önerdiği belirtildi.