22 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. İlk etapta iç transfere yönelen sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzatmıştı. Cimbom'da sezon sonunda birçok ismin sözleşmesi sona erecekken, Saracchi ile de devam edilmesi beklenmiyor. Bu doğrultuda Cimbom, yeni sol bekini buldu bile. İşte sözleşme şartları ve o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan , bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alırken transfer hedefleri için de girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...

ile sözleşme yenileyen Aslan, ve ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...

SARACCHI'YE VEDA EDİLECEK!
'daki kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Uruguaylı sol bek 'yle yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...

Saracchi yerine gelecek isim için bir süredir operasyonu sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi 'de buldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...

VAN AANHOLT HAMLESİ!
, ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı sol Patrick van Aanholt için devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ!
İngiliz Daily Mail'in haberine göre , ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı sol beke 3 yıllık sözleşme önerdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...

Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından ile yollarını ayırmayı düşünen 'ın, 30 yaşındaki oyuncuya şu anda Palace'da kazandığından daha yüksek bir ücret önerdiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...

2017'den bu yana takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncuya, takımının da sözleşme uzatma teklifi yaptığı ancak henüz yanıt alamadığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Sözleşme şartları...

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?
Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği 'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'da 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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