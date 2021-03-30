30 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider Beşiktaş'ın gerisinde sürdüren Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yerine bir forvet almak isteyen sarı kırmızılılar, gündemine genç yıldızı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda ilk olarak ise forvet hattı ön plana çıkıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...

yönetimi, maaş yükleri nedeniyle ve ile yolları ayırmayı planlarken, bu futbolcuların yerine önemli isimlerle görüşmeler başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...

Birçok forvet oyuncusunu listesine alan için basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...

jeunesfooteaux adlı sitede yer alan habere göre; , ekiplerinden FC Shabab Al-Ahli Dubai'de forma giyen Brezilyalı forvet 'u gündeminde aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...

MARSİLYA VE EVERTON DA PEŞİNDE
Haberin detaylarında, 20 yaşındaki golcüyü ekibi ve İngiliz temsilcisi 'ın da istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...

Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılının aralık ayında sona erecek olan genç forvet, bu sezon forma giydiği 22 maçta 11 gol, 11 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...

IGOR JESUS KİMDİR?
Futbola ekiplerinden altyapısında başlayan 1.80 boyundaki , forvet mevkisinin yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Jesus, 2020 yılında 'dan FC Shabab Al-Ahli Dubai'ya 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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