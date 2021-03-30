Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20 yaşındaki golcü...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider Beşiktaş'ın gerisinde sürdüren Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yerine bir forvet almak isteyen sarı kırmızılılar, gündemine genç yıldızı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda ilk olarak ise forvet hattı ön plana çıkıyor.

Galatasaray yönetimi, maaş yükleri nedeniyle Radamel Falcao ve Mbaye Diagne ile yolları ayırmayı planlarken, bu futbolcuların yerine önemli isimlerle görüşmeler başladı.

Birçok forvet oyuncusunu listesine alan Galatasaray için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi.

jeunesfooteaux adlı sitede yer alan habere göre; Galatasaray, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden FC Shabab Al-Ahli Dubai'de forma giyen Brezilyalı forvet Igor Jesus'u gündeminde aldı.

MARSİLYA VE EVERTON DA PEŞİNDE

Haberin detaylarında, 20 yaşındaki golcüyü Fransız ekibi Marsilya ve İngiliz temsilcisi Everton'ın da istediği ifade edildi.

Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılının aralık ayında sona erecek olan genç forvet, bu sezon forma giydiği 22 maçta 11 gol, 11 asistlik performansıyla dikkat çekti.