30 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray’ın Christian Benteke savaşı!

Günün bombası! Ezeli rakiplerin peşindeki yıldız…
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

'de şampiyonluk yarışı veren ve , transferde de karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz transfer döneminde adı ile anılan Benteke, Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarına girdi.

'de kıyasıya rekabet devam ediyor. liderliğini sürdürürken, , ve siyah beyazlı ekibi takip ediyor. Bu rakabet transfer dönemine de yansıyacak. Beşiktaş ve Galatasaray ekiplerinden 'ın yıldızı Benteke için devreye girdi.

SEZON SONU SERBEST!

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu kulüplere öneriliyor. Beşiktaş futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı. Beşiktaş, mali şartlara uyması halinde yıldız oyuncuya imza attırmayı planlıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Devlerden transfer operasyonu! Gelecek sezon... Devlerden transfer operasyonu! Gelecek sezon...
Hatayspor maçında forvet ve stoperde kim oynayacak? Hatayspor maçında forvet ve stoperde kim oynayacak?
Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda... Falcao'nun yeni takımını duyurdular! Sezon sonunda...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör