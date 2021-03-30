Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray’ın Christian Benteke savaşı!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Benteke, Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarına girdi.
Süper Lig'de kıyasıya rekabet devam ediyor. Beşiktaş liderliğini sürdürürken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor siyah beyazlı ekibi takip ediyor. Bu rakabet transfer dönemine de yansıyacak. Beşiktaş ve Galatasaray İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın yıldızı Benteke için devreye girdi.
SEZON SONU SERBEST!
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu kulüplere öneriliyor. Beşiktaş futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı. Beşiktaş, mali şartlara uyması halinde yıldız oyuncuya imza attırmayı planlıyor.
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