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GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao'nun paylaşımı olay oldu! Transfer...

Marcao'nun paylaşımı olay oldu! Transfer...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao, milli arayı fırsat bildi ve teknik direktör 'den izin alarak Dubai'ye gitti. Brezilyalı'nın bu hareketi, transfer iddialarını da beraberinde getirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Milli arada, 'den izin alarak tatil için Dubai'ye giden Marcao'nun, burada teknik direktör Pedro Emanuel ile bir araya geldiğinin ortaya çıkması, transfer dedikodularını zıplattı. Fotomaç'ın haberine göre; BAE'nin takımını çalıştıran Portekizli çalıştırıcının, Marcao'yu davet ettiği iddia edildi. Kadrosundaki 9 yabancı oyuncudan beşi Brezilyalı olan Al Ain'in, Marcao'yu almak için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER DURDU

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığı Marcao ile ücret konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Brezilyalı oyuncu, 1.5 milyon Euro önerirken Galatasaray'ın son olarak 1.1 milyon Euro teklif etmiş ve görüşmelere ara verilmişti.

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