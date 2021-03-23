Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao, milli arayı fırsat bildi ve teknik direktör Fatih Terim'den izin alarak Dubai'ye gitti. Brezilyalı'nın bu hareketi, transfer iddialarını da beraberinde getirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Milli arada, Fatih Terim'den izin alarak tatil için Dubai'ye giden Marcao'nun, burada teknik direktör Pedro Emanuel ile bir araya geldiğinin ortaya çıkması, transfer dedikodularını zıplattı. Fotomaç'ın haberine göre; BAE'nin Al Ain takımını çalıştıran Portekizli çalıştırıcının, Marcao'yu davet ettiği iddia edildi. Kadrosundaki 9 yabancı oyuncudan beşi Brezilyalı olan Al Ain'in, Marcao'yu almak için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.



GÖRÜŞMELER DURDU



Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığı Marcao ile ücret konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Brezilyalı oyuncu, 1.5 milyon Euro önerirken Galatasaray'ın son olarak 1.1 milyon Euro teklif etmiş ve görüşmelere ara verilmişti.

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