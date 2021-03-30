Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlık yaşadı! İşte açıklama...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekipte sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu'nun sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu'nun sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği belirtildi.
İşte sarı-kırmızılılardan yapılan o açıklama;
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda yenilenme programı dâhilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.
Pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig