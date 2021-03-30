30 Mart 2021, Salı

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Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlık yaşadı! İşte açıklama...

Galatasaray'da şok sakatlık!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekipte sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu'nun sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu'nun sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği belirtildi.

İşte sarı-kırmızılılardan yapılan o açıklama;

, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda yenilenme programı dâhilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.

Pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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