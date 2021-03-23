23 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim ve Ümit Davala PFDK'ya sevk edildi!

Terim ve Davala PFDK'ya sevk edildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

Teknik Direktörü ve antrenörü , Çaykur Rizespor maçındaki "hakaret" nedeniyle 'na (PFDK) sevk edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Teknik Direktörü ve antrenör , Çaykur Rizespor maçındaki "hakaret"leri nedeniyle, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ise "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 'na (PFDK) sevk edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 23.03.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YILMAZ BAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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