23 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla 2. sırada bulunan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, sezonun bitimiyle birlikte kiralık sözleşmesi sona erecek Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyecekken, yeni sol bekini ise buldu ve oyuncuyla ön protokol imzaladığı öğrenildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Kadro mühendisliği çalışmalarına erken başlayan yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlattı.

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Takımdaki mevcut oyuncuların son durumlarıyla ilgili kararlar almaya başlayan sarı-kırmızılılar, buna göre aksiyon planını hazırladı.

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Başarılı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen Aslan, Luyindama, Marcao ve Arda Turan ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Veda edilecek isimleri de belirleyen sarı-kırmızılılarda, yol ayrımına geldi.

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

'den kiralanan ve sezonun bitmesiyle birlikte sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı sol bek için yeni bir hamle yapılmayacak.

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Saracchi yerine gelecek olan isim için bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, aradığı ismi 'de buldu.

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Cimbom, Premier Lig'in flaş ekibi Leeds United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI!
Football Insider internet sitesinde yer alan habere göre , Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Makedon sol bek ile ön sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Alioski bir süredir Leeds United ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyordu ancak yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Leeds United'a yakın bir kaynağın Football Insider'a yaptığı açıklamaya göre Alioski tercihini 'dan yana kullandı ve yaz aylarında sarı-kırmızılılara katılacağını doğruladı.

Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Makedon futbolcu, Leeds United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak 'a transfer olacak. Bu sezon Premier Lig'de 27, EFL'de 1 ve FA Cup'ta 1 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 3 gol kaydetti.

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