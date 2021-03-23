Son dakika spor haberleri: Ve anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi
Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla 2. sırada bulunan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, sezonun bitimiyle birlikte kiralık sözleşmesi sona erecek Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyecekken, yeni sol bekini ise buldu ve oyuncuyla ön protokol imzaladığı öğrenildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kadro mühendisliği çalışmalarına erken başlayan Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlattı.
Takımdaki mevcut oyuncuların son durumlarıyla ilgili kararlar almaya başlayan sarı-kırmızılılar, buna göre aksiyon planını hazırladı.
Başarılı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen Aslan, Luyindama, Marcao ve Arda Turan ile görüşmelerini sürdürüyor.
Veda edilecek isimleri de belirleyen sarı-kırmızılılarda, Marcelo Saracchi yol ayrımına geldi.
RB Leipzig'den kiralanan ve sezonun bitmesiyle birlikte sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı sol bek için yeni bir hamle yapılmayacak.
Saracchi yerine gelecek olan isim için bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.
Cimbom, Premier Lig'in flaş ekibi Leeds United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı.
ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI!
Football Insider internet sitesinde yer alan habere göre Galatasaray, Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladı.
Alioski bir süredir Leeds United ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyordu ancak yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.
Leeds United'a yakın bir kaynağın Football Insider'a yaptığı açıklamaya göre Alioski tercihini Galatasaray'dan yana kullandı ve yaz aylarında sarı-kırmızılılara katılacağını doğruladı.
Makedon futbolcu, Leeds United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olacak. Bu sezon Premier Lig'de 27, EFL'de 1 ve FA Cup'ta 1 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 3 gol kaydetti.
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