Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla 2. sırada bulunan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, sezonun bitimiyle birlikte kiralık sözleşmesi sona erecek Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyecekken, yeni sol bekini ise buldu ve oyuncuyla ön protokol imzaladığı öğrenildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)