23 Mart 2021, Salı

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: Galatasaray HDI Sigorta Kadınlar CEV Kupası'nda Avrupa ikincisi oldu!

G.Saray Avrupa ikincisi!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

finali rövanş maçında sahasında ’yı konuk eden , setlerde 2-0 geriye düşerek turnuvayı 2’nci olarak tamamladı. Sarı kırmızılılar ilk maçta deplasmanda 3-0'lık mağlubiyet almıştı. | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Voleybol Takımı, finalinin rövanşında 'nın ekibiyle karşı karşıya geldi.

İtalya'da oynanan finalin ilk maçını 3-0 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, 'daki rövanşta da ilk iki seti 17-25 ve 19-25 kaybedip 2-0 geriye düştü ve kupa şansını yitirdi.

İtalyan ekibi Saugella Monza ise CEV Kupası'nda 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Ve anlaşma sağlandı! İşte G.Saray'ın ilk transferi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Tokyo Olimpiyatları için flaş karar! Tokyo Olimpiyatları için flaş karar!
Nadal Miami Açık'ta yok! Nadal Miami Açık'ta yok!
Federer'den Katar Açık'a erken veda! Federer'den Katar Açık'a erken veda!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ