23 Mart 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray HDI Sigorta Kadınlar CEV Kupası'nda Avrupa ikincisi oldu!
Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında sahasında Saugella Monza’yı konuk eden Galatasaray HDI Sigorta, setlerde 2-0 geriye düşerek turnuvayı 2’nci olarak tamamladı. Sarı kırmızılılar ilk maçta deplasmanda 3-0'lık mağlubiyet almıştı. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında İtalya'nın Saugella Monza ekibiyle karşı karşıya geldi.
İtalya'da oynanan finalin ilk maçını 3-0 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul'daki rövanşta da ilk iki seti 17-25 ve 19-25 kaybedip 2-0 geriye düştü ve kupa şansını yitirdi.
İtalyan ekibi Saugella Monza ise CEV Kupası'nda 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig