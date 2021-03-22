22 Mart 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Marcao moral depoluyor
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da Marcao, yenilen 2. golde hata yapmıştı. Brezilyalı stoper verilen izinde moral depoluyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Çaykur Rize maçından sonra tepki çeken isimlerin başında gelen Marcao ailesi ile birlikte kafasını toparlamak için mini tatile çıktı. Takıma 4 gün izin verilmesini fırsat bilen Brezilyalı futbolcu, soluğu Dubai'de aldı. Terim'den özür dileyen ve hatalarını kapatacağını söyleyen Marcao, eşiyle birlikte hem yorgunluk hem de üzerindeki moral bozukluğunu atmaya çalışacak.
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