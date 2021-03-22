Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da Marcao, yenilen 2. golde hata yapmıştı. Brezilyalı stoper verilen izinde moral depoluyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Çaykur Rize maçından sonra tepki çeken isimlerin başında gelen Marcao ailesi ile birlikte kafasını toparlamak için mini tatile çıktı. Takıma 4 gün izin verilmesini fırsat bilen Brezilyalı futbolcu, soluğu Dubai'de aldı. Terim'den özür dileyen ve hatalarını kapatacağını söyleyen Marcao, eşiyle birlikte hem yorgunluk hem de üzerindeki moral bozukluğunu atmaya çalışacak.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ