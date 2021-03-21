21 Mart 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Galatasaray Etebo ile kazanamıyor!
Süper Lig'de 31 maç geride kalırken Galatasaray, 7 maçtan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Etebo, bu maçların 5'inde ise ilk 11'de forma giydi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Etebo tartışılıyor. Geldiği günden beri beklenen performansı ortaya koyamayan Nijeryalı orta saha oyuncusu ilginç bir istatistiğe imza attı. Galatasaray'ın bu sezon toplamda 7 kez yenilirken bunların 5'inde Etebo ilk 11'de sahadaydı. Alanyaspor maçında kırmızı kart gördü. Beşiktaş maçında 80'de oyundan alındı. Nijeryalı bu sezon 6 maçta 90 dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılılar bu 6 maçın 3'ünde (Kasımpaşa, Ankaragücü, Rizespor) sahadan yenilgiyle ayrıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig