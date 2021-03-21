Süper Lig'de 31 maç geride kalırken Galatasaray, 7 maçtan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Etebo, bu maçların 5'inde ise ilk 11'de forma giydi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Etebo tartışılıyor. Geldiği günden beri beklenen performansı ortaya koyamayan Nijeryalı orta saha oyuncusu ilginç bir istatistiğe imza attı. Galatasaray'ın bu sezon toplamda 7 kez yenilirken bunların 5'inde Etebo ilk 11'de sahadaydı. Alanyaspor maçında kırmızı kart gördü. Beşiktaş maçında 80'de oyundan alındı. Nijeryalı bu sezon 6 maçta 90 dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılılar bu 6 maçın 3'ünde (Kasımpaşa, Ankaragücü, Rizespor) sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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