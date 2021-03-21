21 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray Rize maçı öncesi flaş gerçek! "Onyekuru oynamıyor kazanırız"
Süper Lig'de 31. haftada evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray'da Onyekuru'nun neden ilk 11'de başlamadığı merak konusu olmuştu. Mücadele öncesi geçen o diyalog ise oldukça dikkat çekici gerçeği ortaya çıkardı. (GS spor haberleri)
Teknik direktör Fatih Terim çift forvet başladığı Kayseri deplasmanında zorlanmış, ikinci yarıda oyuna giren Onyekuru'nun iki golüyle maçı koparmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının, Çaykur Rize mücadelesinde tek forvete dönmesi ve Onyekuru'yu 11'e koyması bekleniyordu. Ancak Terim, Falcao-Mohamed ikilisinden vazgeçmedi ve Nijeryalı yıldızı yedek soyundurdu. Stada 17.20 gibi gelen Rizespor cephesi merakla esame listesini beklemeye başladı. Onyekuru'yu ilk 11'de görmeyince şaşıran yeşilmavili ekibin yardımcı antrenörleri, teknik direktör Bülent Uygun'a "Hocam G.Saray maça Onyekuru ile başlamıyor. Savunmayı öne çıkartabiliriz ve hücumda istediklerimizi yaparsak bu maçı kazanırız" bilgisini verdi. Uygun ve ekibi tahmininde haklı çıktı, Falcao- Mohamed ikilisi Rizespor'u zorlayamadı. (Sabah)
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