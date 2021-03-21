21 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Rize maçı öncesi flaş gerçek! "Onyekuru oynamıyor kazanırız"

G.Saray Rize maçı öncesi Onyekuru gerçeği!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

'de 31. haftada evinde Çaykur 'a 4-3 mağlup olan 'da 'nun neden ilk 11'de başlamadığı merak konusu olmuştu. Mücadele öncesi geçen o diyalog ise oldukça dikkat çekici gerçeği ortaya çıkardı. ()

Teknik direktör çift forvet başladığı deplasmanında zorlanmış, ikinci yarıda oyuna giren 'nun iki golüyle maçı koparmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının, mücadelesinde tek forvete dönmesi ve Onyekuru'yu 11'e koyması bekleniyordu. Ancak Terim, - ikilisinden vazgeçmedi ve Nijeryalı yıldızı yedek soyundurdu. Stada 17.20 gibi gelen cephesi merakla esame listesini beklemeye başladı. Onyekuru'yu ilk 11'de görmeyince şaşıran yeşilmavili ekibin yardımcı antrenörleri, teknik direktör 'a "Hocam G.Saray maça Onyekuru ile başlamıyor. Savunmayı öne çıkartabiliriz ve hücumda istediklerimizi yaparsak bu maçı kazanırız" bilgisini verdi. Uygun ve ekibi tahmininde haklı çıktı, Falcao- Mohamed ikilisi Rizespor'u zorlayamadı. ()
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