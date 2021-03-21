Son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray'da Luyindama ve Marcao sarı kart gördü ve Hatayspor maçında cezalı duruma düştü. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılarda Ozornwafor kıymete bindi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray milli ara dönüşünde Hatayspor'a konuk olacak. O maçta hem Marcao hem de Luyindama yok. Bu süreçte Terim, Donk'un yanında kimi stoperde oynatacağını planlayacak. Sol ayaklı Ozornwafor şu an tek aday durumunda. Deneyimli çalıştırıcı, milli arada en son Gençlerbirliği maçında 8 dakika oynayan Nijeryalı oyuncunun üzerinde duracak.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ