21 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Ozornwafor kıymete bindi

Ozornwafor kıymete bindi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2021

Son olarak 'de 'a 4-3 yenilen 'da ve sarı kart gördü ve Hatayspor maçında cezalı duruma düştü. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılarda Ozornwafor kıymete bindi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

milli ara dönüşünde Hatayspor'a konuk olacak. O maçta hem hem de yok. Bu süreçte Terim, Donk'un yanında kimi stoperde oynatacağını planlayacak. Sol ayaklı Ozornwafor şu an tek aday durumunda. Deneyimli çalıştırıcı, milli arada en son Gençlerbirliği maçında 8 dakika oynayan Nijeryalı oyuncunun üzerinde duracak.

Galatasaray geriden gelemiyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı! Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!
Cimbom hedefini şaşırdı! Galibiyet serisi sonrası... Cimbom hedefini şaşırdı! Galibiyet serisi sonrası...
Mustafa Cengiz'den şampiyonluk sözleri! Mustafa Cengiz'den şampiyonluk sözleri!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ