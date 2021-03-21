21 Mart 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da çift forvetli sistem Mohamed'e yaramadı

Çift forvetli sistem Mohamed'e yaramadı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2021

Devre arasında hücum hattına transfer edilen , sarı-kırmızılılar çift forvete geçtikten sonra etkisiz performansı dikkat çekti. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

, maçına, Kayseri deplasmanında olduğu gibi çift santrforla çıktı. Maç öncesi de maç sonrası da 'in bu tercihi tartışıldı. Taylan Antalyalı'nın cezalı olması sebebiyle defansif orta saha olarak Etebo görev yaparken, bu mecburi değişiklik dışında Terim tercihlerini değiştirmedi. Oynadığı ilk 5 maçta 5 gol atan Mostafa'nın bu sistemde etkisiz kalırken, Mısırlı golcü çift forvet çıkılan iki maçta da gol kaydedemedi. Çok fazla topla buluşamayan Falcao da bireysel başarısı ile 1 gol attı.

Fatih Terim'den hakem isyanı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı! Galatasaray Rizespor maçı sonrası flaş 20 puan detayı!
Cimbom hedefini şaşırdı! Galibiyet serisi sonrası... Cimbom hedefini şaşırdı! Galibiyet serisi sonrası...
Mustafa Cengiz'den şampiyonluk sözleri! Mustafa Cengiz'den şampiyonluk sözleri!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ