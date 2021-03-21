21 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray'da çift forvetli sistem Mohamed'e yaramadı
Devre arasında hücum hattına transfer edilen Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılılar çift forvete geçtikten sonra etkisiz performansı dikkat çekti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına, Kayseri deplasmanında olduğu gibi çift santrforla çıktı. Maç öncesi de maç sonrası da Fatih Terim'in bu tercihi tartışıldı. Taylan Antalyalı'nın cezalı olması sebebiyle defansif orta saha olarak Etebo görev yaparken, bu mecburi değişiklik dışında Terim tercihlerini değiştirmedi. Oynadığı ilk 5 maçta 5 gol atan Mostafa'nın bu sistemde etkisiz kalırken, Mısırlı golcü çift forvet çıkılan iki maçta da gol kaydedemedi. Çok fazla topla buluşamayan Falcao da bireysel başarısı ile 1 gol attı.
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