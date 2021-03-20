20 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama hatalarıyla zirvede!

Marcao ve Luyindama hatalarıyla zirvede!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında 'u konuk etti ve mücadeleden 4-3 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların yediği ilk golde Luyindama, ikinci golde ise Marcao'nun büyük hatası vardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı takımın ilk golünde Luyindama, ikincisinde ise Marcao'nun hataları vardı. Bu haftaya kadar Marcao 1'er kez gole ve ciddi şuta neden olan hata yapmış, üç kez de penaltıya sebebiyet vermişti. Brezilyalı stoper, maçında topu kontrol edemeyince Galatasaray, meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Sabah'ın haberine göre Marcao böylece ligin en fazla ciddi hata yapan futbolcunu unvanını aldı.

YEDLİN'DEN BÜYÜK ACEMİLİK

Onu dün akşama kadar 2 kez gol ile sonuçlanan hata yapan, 1 kez penaltı yaptıran, 1 de şutla sonuçlanan ciddi hataya neden olan Luyindama, Tisserand ile birlikte takip etti. Öte yandan 'un yediği üçüncü golde Yedlin acemice penaltıya sebebiyet verdi.

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