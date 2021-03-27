27 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e verilen cezanın sebebi ortaya çıktı! İşte o küfürler

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da mücadelenin uzatma dakikalarında yaşanan gerginlik sonrası teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala'ya PFDK tarafından 2 maç ceza verildi. Terim, kendisi ve yardımcısına verilen cezanın ardından sosyal medya hesabının profil fotoğrafına adalet terzisi koyarak verilen karara tepki göstermişti. Öte yandan PFDK'nın tecrübeli çalıştırıcıya verdiği 2 maçlık cezanın sebebi ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e verilen cezanın sebebi ortaya çıktı! İşte o küfürler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Teknik Direktörü , maçındaki "hakaret" suçu nedeniyle önce 3 maçla cezalandırıldı, ardından bunun "Haksız tahrik" ile gerçekleştiği dikkate alınarak, 2 maça düştü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e verilen cezanın sebebi ortaya çıktı! İşte o küfürler

ADALET TERAZİSİ PAYLAŞIMI
Terim, cezanın tarafından açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını "Adalet terazisi" yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e verilen cezanın sebebi ortaya çıktı! İşte o küfürler

O SÖZLER ORTAYA ÇIKTI
Terim'in neden ceza aldığı ve ne sözler söylediği, karşılaşmanın temsilci raporlarında ortaya çıktı.Sarı-kırmızılıların patronu, 90+8. dakikada tribünlerle arasında bir gerilim yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e verilen cezanın sebebi ortaya çıktı! İşte o küfürler

'BUNU KİM SÖYLEDİ?'
Tecrübeli teknik adam, 4. hakemle konuşurken, tribünde bulunan 'ın, "Efendi olun" sözlerine sinirlendi. Terim'in, "Bunu kim söyledi?" diye sorduğu öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e verilen cezanın sebebi ortaya çıktı! İşte o küfürler

Bunun üzerine de, "Ne olacak! Ben dedim" şeklinde bir yanıtla karşılaştığı ve böylece ortamın gerildiği dile getirildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e verilen cezanın sebebi ortaya çıkt��! İşte o küfürler

KÜFÜR RAPORDA ORTAYA ÇIKTI

Karşılaşmanın bitimi sonrasında soyunma odası körüğünün yanına gelen Terim'in, tribüne dönerek, "Senin a...a k.....m ş.....z herif" dediği, yardımcısı 'nın da, "Aşağı gel a...a k..........n" diyerek hakaret ettikleri ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e verilen cezanın sebebi ortaya çıktı! İşte o küfürler

da bu raporları dikkate alarak iki teknik adamı önce üç maçla cezalandırdı, ardından da Terim ve Davala'ya "Haksız tahrik" indirimi uyguladıkları ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e verilen cezanın sebebi ortaya çıktı! İşte o küfürler

Milliyet'in haberine göre maçın bitiminin ardından Bal ile Terim'in, antrenör Levent Şahin'in girişimiyle bir araya geldikleri ve yaşanan olayların tatlıya bağlandığı dile getirildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'e verilen cezanın sebebi ortaya çıktı! İşte o küfürler

BİR SEZONU KAÇIRDI
Teknik Direktörü 'in Süper Lig'de son 10 yılda görev aldığı 7 sezonda cezalardan dolayı toplamda 33 resmi maça çıkamazken, bu cezalara bir yenisi eklendi.Süper Lig'in 31. haftasında 'nda 4-3 kaybettikleri müsabakasının ardından , Terim'e 2 maç men cezası verdi. Bu cezayla tecrübeli teknik adam, son 10 yılda ligde yaptığı 7. sezonda 35. resmi maçını kaçıracak.

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