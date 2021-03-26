Galatasaray'da Arda Turan ve Muslera'dan Fatih Terim'e destek paylaşımı!
Galatasaray son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylardan dolayı PFDK tarafından 2 maç men cezası alan Fatih Terim'e, takım kaptanları Arda Turan ve Muslera'dan destek geldi. Tecrübeli futbolcular sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hocasına destekte bulundu. (Gs spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezayı protesto etmek için kişisel sosyal medya hesabından 'adalet terazisi' paylaştı.
Arda Turan'dan önce Fatih Terim, kararın resmen açıklanmasından birkaç saat sonra kişisel Twitter hesabının profil resmini 'adalet terazisi' ile değiştirmiş ve bu hareket kısa sürede sosyal medyada akıma dönüşmüştü. Binlerce Galatasaraylı taraftar, profil resimlerini 'adalet terazisi' ile değiştirmişti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de önümüzdeki haftalarda oynayacak Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımının başında olamayacak.
DESTEK VERENLER ARASINA MUSLERA DA KATILDI
Galatasaray'da Arda Turan'dan sonra Fernando Muslera da sosyal medya hesabından "adalet terazisi" paylaşarak teknik direktör Fatih Terim'e destek verenler arasına katıldı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
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