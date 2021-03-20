Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, statta düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Cengiz, şampiyonluğa inandığını söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Cengiz'den şampiyonluk sözleri geldi. İşte o açıklamalar...

Mustafa Cengiz: İnşallah mayısta biz bu savaşı kazanacağız. İnanç, güven ve dua ile kazanacağız. Özellikle medyaya sesleniyorum. Benden, Abdurrahim Bey'den, Yusuf Bey'den, Dilek Hanım'dan hoşlanma anlarım; ama realiteyi yazsana kardeşim! Devamlı zemini yazıyorlar. Hepsi bahçıvan oldu."

"İLELEBET SÜRSÜN İSTİYORUZ"

"Dünyada hiçbir takıma, hiçbir sivil toplum örgütüne nasip olmamış bir takımın, inanışın temsilcileriyiz. İlelebet, kıyamete kadar sürsün diyoruz"

"50 YIL SONRA BİRİLERİ GELEBİLİR"

"Dünyada 100 milyona yakın Galatasaray sempatizanı var. Biz bugün varız, yarın yokuz. İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir."

"Biz kendi aramızda hocamızla zaten görüşüyoruz. Futbolcularla değil… Bir şeyleri bilinçli olarak Galatasaray'ın önüne bunları medyanın belirli bir resmi çıkartıyor. Bunlar bilinçli yapılıyor. Bu tuzağa özellikle genç taraftarlarımız çok düşüyor."

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