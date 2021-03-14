Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Kayserispor galibiyeti sonrasında Falcao ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılarda perdeyi açan isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao oldu.

Galatasaray'ın bir diğer golcüsü Mostafa Mohamed, mücadelede gol atamazken karşılaşma sonrası Falcao ile olan fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızı kalp emojisi koydu.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ