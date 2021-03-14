14 Mart 2021, Pazar

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den Falcao paylaşımı!

Mohamed'den Falcao paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Kayserispor galibiyeti sonrasında ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılarda perdeyi açan isim Kolombiyalı golcü oldu.

Galatasaray'ın bir diğer golcüsü Mostafa Mohamed, mücadelede gol atamazken karşılaşma sonrası ile olan fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızı kalp emojisi koydu.

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