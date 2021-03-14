14 Mart 2021, Pazar
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Fatih Terim Galatasaray-Kayserispor U19 maçını takip etti
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor ile oynanan U19 maçını tribünden takip etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u deplasmanda Falcao ve Onyekuru'nun (2) golleriyle 3-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı.
Tecrübeli teknik adam, eşi Fulya Terim'le birlikte TFF U19 Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray-Kayserispor U19 maçını izlerken kameralara yansıdı.
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