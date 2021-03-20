Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan transferde de harekete geçti. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için yeni bir forvet kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de istediği bilinen yıldız oyuncu, Cimbom'a çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yapan Galatasaray, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Sivasspor'la ise 2-2 berabere kalmıştı. Bu maçların ardından Kayserispor'u 3-0 yenen sarı kırmızılılar, son olarak Rizespor'a da evinde 4-3 mağlup oldu.
Beraberlik sonrası zemin üzerinden G.Saray yönetimini eleştiren Belhanda'nın, sezon sonunda bitecek sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.
"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"
Cimbom Faslı yıldızla ayrılığı "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu.
Ayrıca sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncunun röportajını noter onaylı tercümesini de paylaştı.
"TERİM'İN HABERİ VARDI AMA..."
Teknik direktör Fatih Terim'in konuyla ilgili ne düşündüğü merak edilirken, A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Fatih Terim'in Belhanda konusunda haberi vardı ama onayı yoktu" ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adamın "Belhanda'ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda'nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi" dediği iddia edildi.
KRİZ SON BULDU DERKEN RİZE ŞOKU
Son 2 maçta kaybedilen 5 puan ve Belhanda'nın sözleşme feshi sonrasında, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, son olarak evinde Rizespor'a 4-3 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılarda son gelişmeler bu yöndeyken; gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başlandı.
Bu kapsamda Aslan, teknik direktör Terim'in önceki yıllarda da istediği yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim...
CİMBOM'DAN AHMED MUSA ATAĞI!
Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'nın takıma takviye edilmesini istedi. Forvet ve sol kanat mevkisinde oynayan Ahmed Musa, Ekim 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor.
Deneyimli teknik adam, sezon öncesi yaz kampında Nijeryalı'nın maç eksiğinin giderileceğine ve takıma faydalı olabileceğine inanıyor.
28 yaşındaki oyuncunun imza atması durumunda sarı-kırmızılıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.
Cimbom, bu transferle hem yıldız transferi yapmış olacak hem de kanat alternatifini genişletecek.
Avrupa'ya dönmek istediğini daha önce açıklayan Nijeryalı golcü, 2018 yılında transfer olduğu Al-Nasr'da 57 maça çıkarken, 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Ahmed Musa'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
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