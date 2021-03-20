20 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan transferde de harekete geçti. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için yeni bir forvet kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de istediği bilinen yıldız oyuncu, Cimbom'a çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'de 8'de 8 yapan Galatasaray, 'ne 2-1 mağlup olurken 'la ise 2-2 berabere kalmıştı. Bu maçların ardından 'u 3-0 yenen sarı kırmızılılar, son olarak 'a da evinde 4-3 mağlup oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

maçı sonrasında büyük hasar alan zemin, maçında da tepki çekti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

Beraberlik sonrası zemin üzerinden G.Saray yönetimini eleştiren 'nın, sezon sonunda bitecek sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"

Cimbom Faslı yıldızla ayrılığı "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

Ayrıca sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncunun röportajını noter onaylı tercümesini de paylaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

"TERİM'İN HABERİ VARDI AMA..."

Teknik direktör 'in konuyla ilgili ne düşündüğü merak edilirken, A Spor yorumcusu , "Fatih 'in konusunda haberi vardı ama onayı yoktu" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

Deneyimli teknik adamın "Belhanda'ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almışlığım herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetimin de, benim de, Belhanda'nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi" dediği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

KRİZ SON BULDU DERKEN RİZE ŞOKU

Son 2 maçta kaybedilen 5 puan ve 'nın sözleşme feshi sonrasında, 'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, son olarak evinde 'a 4-3 mağlup oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

Sarı-kırmızılılarda son gelişmeler bu yöndeyken; gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

Bu kapsamda Aslan, teknik direktör 'in önceki yıllarda da istediği yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

CİMBOM'DAN AHMED MUSA ATAĞI!

Teknik direktör , Ahmed Musa'nın takıma takviye edilmesini istedi. Forvet ve sol kanat mevkisinde oynayan Ahmed Musa, Ekim 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

Deneyimli teknik adam, sezon öncesi yaz kampında Nijeryalı'nın maç eksiğinin giderileceğine ve takıma faydalı olabileceğine inanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

28 yaşındaki oyuncunun imza atması durumunda sarı-kırmızılıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

Cimbom, bu transferle hem yıldız transferi yapmış olacak hem de kanat alternatifini genişletecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

Avrupa'ya dönmek istediğini daha önce açıklayan Nijeryalı golcü, 2018 yılında transfer olduğu Al-Nasr'da 57 maça çıkarken, 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Fatih Terim'e yeni golcü

Ahmed Musa'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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