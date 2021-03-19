Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...
Son dakika spor haberi: Galatasaray, ara transfer döneminde Zamalek kulübünden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için harekete geçti. Sarı kırmızılıların 23 yaşındaki golcünün bonservis bedelini o tarihten önce ödeyip tapusunu alacağı öğrenilirken, Aslan'ın 20 milyon Euro'luk Mohamed planı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray scout ekibi tarafından çok uzun süre izlenen ve transferinde karar kılınan, imza aşamasında da çok büyük mesai kat edilen Mostafa Mohamed için UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği satın alma opsiyonuyla kiralama formülüne gidilmişti.
Galatasaray, Mostafa Mohamed için FFP'deki kotası 2 milyon doların tamamını ödemiş ve opsiyon koydurmuştu.
1.5 sezon için 2 milyon kiralama bedeli ödeyen Galatasaray, Mostafa Mohamed için opsiyonun son kullanım tarihi olan 1 Temmuz 2022'yi beklemeyecek.
Sarı kırmızılı ekip, geleceği parlak olan ve Avrupa devlerinin radarına giren Mostafa için bu yaz 4 milyon dolar ödeyecek.
Zira, 2022 Dünya Kupası'nda Mısır'ın boy gösterme ve iz bırakma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu tarih beklenmeyecek.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Mostafa Mohamed'in tapusunu Zamalek'ten alacak olan Galatasaray, Mısırlı oyuncuyla da 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Galatasaray, ilk aşamada Mostafa Mohamed'in sözleşmesine serbest kalma maddesi koydurmamayı planlıyor.
Kiralama sözleşmesinde yıllık 725 bin dolar maaşı olan Mostafa Mohamed için Galatasaray, 1.5 milyon euro seviyesinde bir maaş düşünüyor.
Sarı kırmızılılar, bu maaşla birlikte Mısırlı yıldızı da en azından 2022 Dünya Kupası'na kadar elinde tutmayı planlıyor.
Galatasaray'ın önümüzdeki yıl Avrupa'da boy gösterecek ve ardından 2022 Dünya Kupası oynanacak. Mostafa Mohamed ile birlikte Salah, Trezeguet, Elneny, Ahmed Hassan gibi silahlarıyla Mısır'ın bu kupada iz bırakma ihtimali nedeniyle Galatasaray, en azından bu kupanın sonunu bekleyecek.
Galatasaray'ın hedefi ise Sörloth'un bonservis bedeli olan 20 milyon euro'yu aşmak olacak.
Kulüp tarihinin en pahalı satışını Badou Ndiaye'yi Stoke City'e 16 milyon euro karşılığı yapan Galatasaray, Mohamed ile birlikte bu rakamı da katbekat aşmayı planlıyor.
Galatasaray forması ile 7 lig, 1 kupa maçına çıkan Mostafa Mohamed 6 gol atma başarısını gösterdi.
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