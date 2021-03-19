19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, ara transfer döneminde Zamalek kulübünden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için harekete geçti. Sarı kırmızılıların 23 yaşındaki golcünün bonservis bedelini o tarihten önce ödeyip tapusunu alacağı öğrenilirken, Aslan'ın 20 milyon Euro'luk Mohamed planı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

scout ekibi tarafından çok uzun süre izlenen ve transferinde karar kılınan, imza aşamasında da çok büyük mesai kat edilen Mostafa için ile yapılan anlaşması gereği satın alma opsiyonuyla kiralama formülüne gidilmişti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

, Mostafa için 'deki kotası 2 milyon doların tamamını ödemiş ve opsiyon koydurmuştu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

1.5 sezon için 2 milyon kiralama bedeli ödeyen , Mostafa için opsiyonun son kullanım tarihi olan 1 Temmuz 2022'yi beklemeyecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

Sarı kırmızılı ekip, geleceği parlak olan ve devlerinin radarına giren Mostafa için bu yaz 4 milyon dolar ödeyecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

Zira, 'nda 'ın boy gösterme ve iz bırakma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu tarih beklenmeyecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

4 YILLIK SÖZLEŞME

Mostafa 'in tapusunu 'ten alacak olan , Mısırlı oyuncuyla da 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

, ilk aşamada Mostafa 'in sözleşmesine serbest kalma maddesi koydurmamayı planlıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

Kiralama sözleşmesinde yıllık 725 bin dolar maaşı olan Mostafa için , 1.5 milyon euro seviyesinde bir maaş düşünüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

Sarı kırmızılılar, bu maaşla birlikte Mısırlı yıldızı da en azından 'na kadar elinde tutmayı planlıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

'ın önümüzdeki yıl 'da boy gösterecek ve ardından oynanacak. Mostafa ile birlikte Salah, Trezeguet, Elneny, Ahmed Hassan gibi silahlarıyla 'ın bu kupada iz bırakma ihtimali nedeniyle Galatasaray, en azından bu kupanın sonunu bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

'ın hedefi ise Sörloth'un bonservis bedeli olan 20 milyon euro'yu aşmak olacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

Kulüp tarihinin en pahalı satışını Badou Ndiaye'yi Stoke City'e 16 milyon euro karşılığı yapan , ile birlikte bu rakamı da katbekat aşmayı planlıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı! 20 milyon Euro...

forması ile 7 lig, 1 kupa maçına çıkan Mostafa 6 gol atma başarısını gösterdi.

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