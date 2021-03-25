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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'ya talip çıktı! Görüşmeler başladı

Belhanda'ya talip çıktı! Görüşmeler başladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın geleceği merak konusuydu. Sarı kırmızılılarla yollarını ayırsan Faslı oyuncu için İspanya 'dan çok ciddi bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor... ve diğer kulüpleriyle temaslarda olduğu iddia edilen yıldız ismin rotasını 'ya çevirebileceği ifade edildi.

basınında yer alan bilgilere göre şu anda serbest oyuncu statüsünde olması nedeniyle kulübü, Belhanda'nın transferine sıcak bakıyor.

Öte yandan gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak isteyen kulüpte teknik direktör da, Belhanda'nın takımına kazandırılmasını istiyor.

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YENİDEN YÜKSELMEK İSTİYORLAR

Bununla beraber Valencia'nın, gelecek sezondan itibaren yeniden eskisi gibi şaşalı günlerine dönmek istediği ve bu nedenle Belhanda'nın takımda önemli bir rol oynayabileceği aktarıldı.

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