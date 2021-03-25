Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın geleceği merak konusuydu. Sarı kırmızılılarla yollarını ayırsan Faslı oyuncu için İspanya La Liga'dan çok ciddi bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor... Başakşehir ve diğer İstanbul kulüpleriyle temaslarda olduğu iddia edilen yıldız ismin rotasını La Liga'ya çevirebileceği ifade edildi.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre şu anda serbest oyuncu statüsünde olması nedeniyle Valencia kulübü, Belhanda'nın transferine sıcak bakıyor.

Öte yandan gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak isteyen kulüpte teknik direktör Javi Garcia da, Belhanda'nın takımına kazandırılmasını istiyor.

YENİDEN YÜKSELMEK İSTİYORLAR

Bununla beraber Valencia'nın, gelecek sezondan itibaren yeniden eskisi gibi şaşalı günlerine dönmek istediği ve bu nedenle Belhanda'nın takımda önemli bir rol oynayabileceği aktarıldı.

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