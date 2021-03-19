19 Mart 2021, Cuma
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Son dakika Galatasaray spor haberi: Belhanda'ya bir şok daha! Halilhodzic...
Son dakika spor haberi: Galatasaray ile yolları ayrılan Younes Belhanda'ya bir darbe daha geldi. Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, Belhanda'yı kadroya almadı. İşte detaylar...
Galatasaray'da, yönetime yaptığı stat zemini eleştirileri sonrasında sözleşmei tek taraflı feshedilen Younes Belhanda'ya ikinci kötü haber de milli takımdan geldi.
Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Moritanya ve Burundi maçları için aday kadroyu açıklarken, Belhanda'ya kadroda yer vermedi.
DIRAR KADRODA
Deneyimli çalıştırıcının, Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika'nın Brugge takımına giden Nabil Dirar'ı ise milli takıma davet etmesi dikkat çekti.
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