19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray spor haberi: Belhanda'ya bir şok daha! Halilhodzic...

Belhanda'ya bir şok daha! Halilhodzic...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika spor haberi: ile yolları ayrılan 'ya bir darbe daha geldi. Teknik Direktörü , Belhanda'yı kadroya almadı. İşte detaylar...

'da, yönetime yaptığı stat zemini eleştirileri sonrasında sözleşmei tek taraflı feshedilen 'ya ikinci kötü haber de milli takımdan geldi.

Teknik Direktörü , Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki ve maçları için aday kadroyu açıklarken, Belhanda'ya kadroda yer vermedi.

DIRAR KADRODA

Deneyimli çalıştırıcının, 'den kiralık olarak 'nın takımına giden 'ı ise milli takıma davet etmesi dikkat çekti.

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