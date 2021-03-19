19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba'dan müthiş gol!

Emre Akbaba'dan müthiş gol!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelede skor 1-1'ken Emre Akbaba yaklaşık 35 metreden attığı golle skoru 2-1'e getirdi. İşte o gol...

Galatasaraylı Emre Akbaba, Çaykur Rizespor ağlarına şık golle alkışları üstüne topladı.

Sarı kırmızılıların yıldızı, yaklaşık 35 metreden attığı şık golle Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ı avladı.

İŞTE O POZİSYON

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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