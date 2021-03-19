19 Mart 2021, Cuma
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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba'dan müthiş gol!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelede skor 1-1'ken Emre Akbaba yaklaşık 35 metreden attığı golle skoru 2-1'e getirdi. İşte o gol...
Galatasaraylı Emre Akbaba, Çaykur Rizespor ağlarına şık golle alkışları üstüne topladı.
Sarı kırmızılıların yıldızı, yaklaşık 35 metreden attığı şık golle Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ı avladı.
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*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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