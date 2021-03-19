19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Taylan Antalyalı'dan A Milli Takım paylaşımı!

Taylan'dan A Milli Takım paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla büyük övgüler alan Taylan Antalyalı, kadrosuna seçildi. Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılan başarılı futbolcu, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Galatasaray'ın bu sezonki parlayan yıldızı Taylan Antalyalı, kariyerinde ilk kez 'a seçilmenin gururunu yaşadı.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı , Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosuna davet edilen Taylan, sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Başarılı orta saha oyuncusu, paylaşımında, A Milli Takım seviyesinde ülkemi temsil etme fırsatı elde edeceğim için çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar yanımda olan ve bu fırsatı tekrar yakalamamda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Şimdi hedefimiz 2022 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapmak" ifadesini kullandı.

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