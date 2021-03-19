Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla büyük övgüler alan Taylan Antalyalı, A Milli Takım kadrosuna seçildi. Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılan başarılı futbolcu, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Galatasaray'ın bu sezonki parlayan yıldızı Taylan Antalyalı, kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a seçilmenin gururunu yaşadı.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosuna davet edilen Taylan, sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Başarılı orta saha oyuncusu, paylaşımında, A Milli Takım seviyesinde ülkemi temsil etme fırsatı elde edeceğim için çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar yanımda olan ve bu fırsatı tekrar yakalamamda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Şimdi hedefimiz 2022 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapmak" ifadesini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

A Milli Takım seviyesinde ülkemi temsil etme fırsatı elde edeceğim için çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar yanımda olan ve bu fırsatı tekrar yakalamamda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Şimdi hedefimiz 2022 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapmak❤️🤍🇹🇷 pic.twitter.com/0KS3uSoOL6 — Taylan Antalyalı (@Tantalyali48) March 19, 2021

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