19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Yedlin kırmızı kart gördü

G.Saray'a kırmızı kart şoku! Takımını 10 kişi bıraktı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

'in 31. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadelednin 79. dakikasında sarı-kırmızılılarda Yedlin ikinci sarı karttan kırmızı gördü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

sahasında konuk ettiği Rizespor karşılaşmasında 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda DeAndre Yedlin 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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