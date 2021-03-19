19 Mart 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: DeAndre Yedlin'den bir ilk! Galatasaray tarihine geçti
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray'da takımının ilk golünü atan DeAndre Yedlin, kulüp tarihine geçti. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşan Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, kulüp tarihine geçti.
27 yaşındaki futbolcu mücadelenin 14. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirirken, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.
Yedlin, Karadeniz ekibine attığı golle Galatasaray formasıyla gol atan ilk ABD'li futbolcu olarak tarihe geçti. Yedlin ayrıca Brad Friedel'ın ardından sarı-kırmızılı formayı giyen ikinci futbolcu olmuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig