19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: DeAndre Yedlin'den bir ilk! Galatasaray tarihine geçti

DeAndre Yedlin'den bir ilk! G.Saray tarihine geçti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 31. haftasında 'u ağırlayan Galatasaray'da takımının ilk golünü atan , kulüp tarihine geçti. İşte detaylar...

'in 31. haftasında , 'nda karşılaşan Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , kulüp tarihine geçti.

27 yaşındaki futbolcu mücadelenin 14. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirirken, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Yedlin, ekibine attığı golle Galatasaray formasıyla gol atan ilk 'li futbolcu olarak tarihe geçti. Yedlin ayrıca 'ın ardından sarı-kırmızılı formayı giyen ikinci futbolcu olmuştu.

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