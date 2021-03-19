Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin henüz 2. dakikasında sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın büyük hatası sonrasında konuk ekip golü buldu ve 1-0 öne geçti. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Marcao topu ayağından kaçırdı ve Çaykur Rizespor skoru 2-2'ye getirdi. İşte o pozisyonlar...