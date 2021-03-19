19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yeniden yapılandırmanın detaylarını KAP'a bildirdi

Dört büyüklerden yeniden yapılandırma açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Süper Lig'in 4 büyük kulübü, borçların yapılandırılması konusunda ile anlaştı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Trabzonspor bu anlaşmanın detaylarını 'na (KAP) bildirdi.

Süper Lig'in 4 büyük kulübü, borçların yeniden yapılandırılması konusunda ile anlaştı. Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Trabzonspro ise yapılan yeni mukavelenin detaylarını 'na (KAP) bildirdi.

Buna göre kulüpler, ilk anapara ödemesini 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesini ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN KAP BİLDİRİSİ ŞU ŞEKİLDE:

Şirketimizin 23.12.2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantı'sında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesi ve Şirketimiz tarafından imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştı.

Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI:

Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, Şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İŞTE G.SARAY'IN KAP BİLDİRİSİ:

Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

TRABZONSPOR'DAN DA KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, Şirketimizin finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.

4 büyüklere borç müjdesi! haberin devamı

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