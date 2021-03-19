Son dakika spor haberi: Süper Lig kulüplerinin borç yapılandırması konusunda futbol kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği ile anlaştı. Yapılan yeni anlaşmaya göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 yıl olarak güncellendi. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

Süper Lig'in dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, borçlarının yapılandırılması konusunda Türkiye Bankalar Birliği ile yeniden anlaştı. Yapılan yeni anlaşmaya göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 yıl olarak güncellendi. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

Yeni anlaşmanın imza töreninde Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile dört büyük kulübün başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NİHAT ÖZDEMİR: BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Dört büyük kulüp ve Bankalar Birliği, 5+2 yıl olan eski anlaşmanın 7+2 yıl olarak yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağladı. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak... Kulüplerimize zor günlerinde destek çıkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman federasyonumuzun yanında olan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."

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