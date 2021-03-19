19 Mart 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in dört büyükleri ile Bankalar Birliği borç yapılandırması konusunda yeniden anlaştı

4 büyüklere borç müjdesi!
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika spor haberi: kulüplerinin borç yapılandırması konusunda futbol kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ile anlaştı. Yapılan yeni anlaşmaya göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 yıl olarak güncellendi. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

'in dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, borçlarının yapılandırılması konusunda Türkiye ile yeniden anlaştı. Yapılan yeni anlaşmaya göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 yıl olarak güncellendi. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

Yeni anlaşmanın imza töreninde Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile dört büyük kulübün başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"Dört büyük kulüp ve Bankalar Birliği, 5+2 yıl olan eski anlaşmanın 7+2 yıl olarak yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağladı. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak... Kulüplerimize zor günlerinde destek çıkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman federasyonumuzun yanında olan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in dört büyükleri ile Bankalar Birliği borç yapılandırması konusunda yeniden anlaştı

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