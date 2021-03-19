19 Mart 2021, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Öznur Kablo 61-71 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Dörtlü Final'de!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

'in çeyrek final rövanş müsabakasında Öznur Kablo sahasında 'ı ağırladı. Fenerbahçe mücadeleyi 71-61 kaybetmesine rağmen sarı-lacivertli takım Dörtlü Final'e kaldı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Öznur Kablo ile , İspanya'da karşı karşıya geldi.

Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 71-61'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan , seride durum 1-1 olmasına rağmen sayı farkıyla EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.

Sarı - lacivertliler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek.

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