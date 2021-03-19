19 Mart 2021, Cuma
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Fenerbahçe Öznur Kablo 61-71 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
FIBA Kadınlar EuroLeague'in çeyrek final rövanş müsabakasında Fenerbahçe Öznur Kablo sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Fenerbahçe mücadeleyi 71-61 kaybetmesine rağmen sarı-lacivertli takım Dörtlü Final'e kaldı.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, İspanya'da karşı karşıya geldi.
Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 71-61'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, seride durum 1-1 olmasına rağmen sayı farkıyla EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.
Sarı - lacivertliler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek.
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