19 Mart 2021, Cuma
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Galatasaray 17 yıl sonra sahasında Çaykur Rizespor'a yenildi
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan Galatasaray, 17 yıl sonra sahasında Karadeniz ekibine yenildi.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evindeki yenilmezliğini de kaybetti. Cimbom Rizespor'a sahasında son olarak 20 Mart 2004 tarihinde oynanan lig karşılaşmasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.
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