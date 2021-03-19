19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray 17 yıl sonra sahasında Çaykur Rizespor'a yenildi

G.Saray 17 yıl sonra evinde Rizespor'a yenildi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.03.2021

Spor Toto 'in 31. haftasında 'nda 'a 4-3 mağlup olan , 17 yıl sonra sahasında ekibine yenildi.

'in 31. haftasında 'nda karşılaştığı 'a 4-3 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evindeki yenilmezliğini de kaybetti. Cimbom 'a sahasında son olarak 20 Mart 2004 tarihinde oynanan lig karşılaşmasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

Maçta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom evinde 11 maç sonra kaybetti Cimbom evinde 11 maç sonra kaybetti
Terim'den MHK'ya sert eleştiri! Hep bizde deniyor Terim'den MHK'ya sert eleştiri! "Hep bizde deniyor"
Galatasaray'a Rize çelmesi! Galatasaray'a Rize çelmesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ