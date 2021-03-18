18 Mart 2021, Perşembe
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Galatasaray'da 11 oyuncu boşa çıkacak
Galatasaray'da sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarıkırmızılı takımın Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Gedson, Saracchi ve Etebo'yla kiralık anlaşmaları sona erecek. Ayrıca Donk, Linnes, Emre Akbaba, Ömer, Emre Taşdemir ve Şener'in de sözleşmeleri bitecek.
Galatasaray'da sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarıkırmızılı takımın Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Gedson, Saracchi ve Etebo'yla kiralık anlaşmaları sona erecek. Ayrıca Donk, Linnes, Emre Akbaba, Ömer, Emre Taşdemir ve Şener'in de sözleşmeleri bitecek. Bu oyuncularla ilgili nasıl bir yol izleneceği şimdilik bilinmiyor ama Emre Akbaba, Donk, Ömer ve Emre Taşdemir ile de görüşülmesi bekleniyor.
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