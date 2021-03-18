18 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da 11 oyuncu boşa çıkacak

Cimbom'da 11 oyuncu boşa çıkacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

Galatasaray'da sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarıkırmızılı takımın Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Gedson, Saracchi ve Etebo'yla kiralık anlaşmaları sona erecek. Ayrıca , Linnes, Emre Akbaba, , Emre Taşdemir ve Şener'in de sözleşmeleri bitecek.

Galatasaray'da sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarıkırmızılı takımın Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Gedson, Saracchi ve Etebo'yla kiralık anlaşmaları sona erecek. Ayrıca , Linnes, Emre Akbaba, , Emre Taşdemir ve Şener'in de sözleşmeleri bitecek. Bu oyuncularla ilgili nasıl bir yol izleneceği şimdilik bilinmiyor ama Emre Akbaba, Donk, Ömer ve Emre Taşdemir ile de görüşülmesi bekleniyor.

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