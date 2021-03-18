Galatasaray'da 11 oyuncu boşa çıkacak

Galatasaray'da sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarıkırmızılı takımın Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Gedson, Saracchi ve Etebo'yla kiralık anlaşmaları sona erecek. Ayrıca Donk, Linnes, Emre Akbaba, Ömer, Emre Taşdemir ve Şener'in de sözleşmeleri bitecek.

Galatasaray'da sezon sonunda büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarıkırmızılı takımın Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Gedson, Saracchi ve Etebo'yla kiralık anlaşmaları sona erecek. Ayrıca Donk, Linnes, Emre Akbaba, Ömer, Emre Taşdemir ve Şener'in de sözleşmeleri bitecek. Bu oyuncularla ilgili nasıl bir yol izleneceği şimdilik bilinmiyor ama Emre Akbaba, Donk, Ömer ve Emre Taşdemir ile de görüşülmesi bekleniyor.

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