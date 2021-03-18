18 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! "İmza çok yakın" denmişti ancak...

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Fernando Muslera için düzenlenen imza töreninde Christian Luyindama ile birlikte yeni sözleşme imzalamaya çok yakın olduklarını açıkladığı Brezilyalı stoper Marcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! İmza çok yakın denmişti ancak...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

'da iç transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Önceki gün tüm taraftarların takımda kalmasını istediği Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılırken imza töreninden geriye ikinci başkan 'ın sözleri kaldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! İmza çok yakın denmişti ancak...

Sarı-kırmızılı yönetici, " ve Luyindama'ın sözleşmelerini uzatmada son aşamalara ulaştık. Önümüzdeki haftalarda Başkanımızın önüne getireceğiz" ifadesini kullanırken bir numarası , iki oyuncu ile yapılan görüşmelerin perde arkasına ulaştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! İmza çok yakın denmişti ancak...

İLK TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
İkinci başkan 'ın pozitif açıklamasına karşın 'nun menajeri şu an için aynı fikirde değil. Bu sezon 850 bin euro alan, gelecek sezon ise 900 bin euro'ya oynayacak olan sambacının menajeri, sözleşme yenilemek için 1.75 milyon euro'dan kapıyı açtı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! İmza çok yakın denmişti ancak...

Daha önce yüzde 20 zamla 'nun maaşını 1.1 milyon euro'ya yükseltmek isteyen yönetim ise yeni bir adım daha attı. Maaş teklifini 1.25 milyon euro'ya çıkardı. Bunun son rakam olduğu iletilirken menajeri şimdilik olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. Gelecek yanıt bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! İmza çok yakın denmişti ancak...

ARADA FAZLA FARK YOK
yönetimi, sözleşmesi gelecek sezon bitecek bir başka isim olan 'ya da sözleşme yenileme önerisi götürdü. 1 milyon 50 bin euro yıllık ücrete oynayan DR Kongolu oyuncuya maaşının 1.25 milyon euro'ya yükseltilmesi teklif edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! İmza çok yakın denmişti ancak...

Yapılan görüşmede enajeri kapıyı 1.5 milyon euro'dan açarken, Luyindama'da orta yolun bulunmasının 'ya oranla çok daha ihtimal dahilinde olduğu bildirildi. Son dönemde talibi olmayan Luyindama'nın 1.25 ila 1.35 milyon euro arasında bir rakama 'Evet' diyeceği gelen bilgiler arasında…

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! İmza çok yakın denmişti ancak...

ROMA ÇOK İSTEDİ
Cimbom'da 92 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, başarılı performansıyla Avrupa'nın da aranan isimleri arasında yer aldı. Sezon başında özellikle Roma, ile ciddi şekilde ilgilenmiş ama son anda vazgeçmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! İmza çok yakın denmişti ancak...

DEĞERİNİ ALTIYA KATLADI
'yu kaybetmek istemeyen , oyuncunun sözleşmesini uzatarak elini güçlendirmek istiyor. Galatasaray'a gelmeden önce 2 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki futbolcunun şu anki Transfermark değeri ise 12 milyon euro'ya çıkmış durumda...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! İmza çok yakın denmişti ancak...

EN PAHALI
12, Luyundama ise 7 milyon euro'luk değeriyle 'ın en pahalı üç ismi arasında yer alıyor. İlk sırada ise 12.5 milyon euro'luk değeri ile Benfica'dan kiralanan Gedson bulunuyor.

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