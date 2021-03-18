İLK TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın pozitif açıklamasına karşın Marcao'nun menajeri şu an için aynı fikirde değil. Bu sezon 850 bin euro alan, gelecek sezon ise 900 bin euro'ya oynayacak olan sambacının menajeri, sözleşme yenilemek için 1.75 milyon euro'dan kapıyı açtı.