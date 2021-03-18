Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! "İmza çok yakın" denmişti ancak...
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Fernando Muslera için düzenlenen imza töreninde Christian Luyindama ile birlikte yeni sözleşme imzalamaya çok yakın olduklarını açıkladığı Brezilyalı stoper Marcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Önceki gün tüm taraftarların takımda kalmasını istediği Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılırken imza töreninden geriye ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın sözleri kaldı.
Sarı-kırmızılı yönetici, "Marcao ve Luyindama'ın sözleşmelerini uzatmada son aşamalara ulaştık. Önümüzdeki haftalarda Başkanımızın önüne getireceğiz" ifadesini kullanırken Türk spor basının bir numarası FOTOMAÇ, iki oyuncu ile yapılan görüşmelerin perde arkasına ulaştı.
İLK TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın pozitif açıklamasına karşın Marcao'nun menajeri şu an için aynı fikirde değil. Bu sezon 850 bin euro alan, gelecek sezon ise 900 bin euro'ya oynayacak olan sambacının menajeri, sözleşme yenilemek için 1.75 milyon euro'dan kapıyı açtı.
Daha önce yüzde 20 zamla Marcao'nun maaşını 1.1 milyon euro'ya yükseltmek isteyen yönetim ise yeni bir adım daha attı. Maaş teklifini 1.25 milyon euro'ya çıkardı. Bunun son rakam olduğu iletilirken menajeri şimdilik olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. Gelecek yanıt bekleniyor.
ARADA FAZLA FARK YOK
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi gelecek sezon bitecek bir başka isim olan Christian Luyindama'ya da sözleşme yenileme önerisi götürdü. 1 milyon 50 bin euro yıllık ücrete oynayan DR Kongolu oyuncuya maaşının 1.25 milyon euro'ya yükseltilmesi teklif edildi.
Yapılan görüşmede enajeri kapıyı 1.5 milyon euro'dan açarken, Luyindama'da orta yolun bulunmasının Marcao'ya oranla çok daha ihtimal dahilinde olduğu bildirildi. Son dönemde talibi olmayan Luyindama'nın 1.25 ila 1.35 milyon euro arasında bir rakama 'Evet' diyeceği gelen bilgiler arasında…
ROMA ÇOK İSTEDİ
Cimbom'da 92 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, başarılı performansıyla Avrupa'nın da aranan isimleri arasında yer aldı. Sezon başında özellikle Roma, Marcao ile ciddi şekilde ilgilenmiş ama son anda vazgeçmişti.
DEĞERİNİ ALTIYA KATLADI
Marcao'yu kaybetmek istemeyen Galatasaray, oyuncunun sözleşmesini uzatarak elini güçlendirmek istiyor. Galatasaray'a gelmeden önce 2 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki futbolcunun şu anki Transfermark değeri ise 12 milyon euro'ya çıkmış durumda...
EN PAHALI
Marcao 12, Luyundama ise 7 milyon euro'luk değeriyle Galatasaray'ın en pahalı üç ismi arasında yer alıyor. İlk sırada ise 12.5 milyon euro'luk değeri ile Benfica'dan kiralanan Gedson bulunuyor.
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