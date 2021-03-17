17 Mart 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan dev transfer! Fatih Terim gözdesine kavuşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, maçın ardından Belhanda'nın sözleşmesini yaptığı açıklamalar nedeniyle tek taraflı feshetmişti. Sarı-kırmızılılar Kayserispor'u 3-0'la geçerken, 31. haftada ise Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan teknik direktör Fatih Terim, daha önceki yıllarda da istediği yıldız oyuncuyu kadrosunda katmayı planladığını yönetime bildirdi. İşte o yıldız isim ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 17.03.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 12:36
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan dev transfer! Fatih Terim gözdesine kavuşuyor

Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yapan Galatasaray, ardından çıktığı Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olurken Sivasspor'la ise 2-2 berabere kaldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan dev transfer! Fatih Terim gözdesine kavuşuyor

Kasımpaşa maçı sonrasında büyük hasar alan zemin, Sivasspor maçında da tepki çekti.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan dev transfer! Fatih Terim gözdesine kavuşuyor

Beraberlik sonrası zemin üzerinden G.Saray yönetimini eleştiren Belhanda'nın, sezon sonunda bitecek sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan dev transfer! Fatih Terim gözdesine kavuşuyor

"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"

Cimbom Faslı yıldızla ayrılığı "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleriyle duyurdu.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan dev transfer! Fatih Terim gözdesine kavuşuyor

Ayrıca sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncunun röportajını noter onaylı tercümesini de paylaştı.

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