17 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan dev transfer! Fatih Terim gözdesine kavuşuyor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, maçın ardından Belhanda'nın sözleşmesini yaptığı açıklamalar nedeniyle tek taraflı feshetmişti. Sarı-kırmızılılar Kayserispor'u 3-0'la geçerken, 31. haftada ise Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan teknik direktör Fatih Terim, daha önceki yıllarda da istediği yıldız oyuncuyu kadrosunda katmayı planladığını yönetime bildirdi. İşte o yıldız isim ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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