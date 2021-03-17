17 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sevindirici haber! Donk takımla çalıştı

G.Saray'a sevindirici haber! O isim takımla çalıştı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

'in 31. haftasında 'u konuk edecek 'da sevindirici bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Sarı kırmızılı takımda Sivasspor maçında sakatlanan , takımla birlikte çalışmalara başladı.

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