17 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a sevindirici haber! Donk takımla çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da sevindirici bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Sarı kırmızılı takımda Sivasspor maçında sakatlanan Ryan Donk, takımla birlikte çalışmalara başladı.
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